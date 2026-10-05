अलीगढ़ के ध्यानार्थ:::: पिता ने लगाया आरोप, युवक के उत्पीड़न से तंग आकर बेटी ने की थी आत्महत्या

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- सूरजपुर में किराये के मकान में रहती थी युवती, पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सूरजपुर क्षेत्र में एक युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके पिता की तहरीर पर अलीगढ़ के एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पुलिस के अनुसार अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के गांव टमकौली निवासी केदार सिंह ने थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री गीतेश सूरजपुर कस्बे की अंबेडकर कॉलोनी में किराये के मकान में रहती थी। इसी दौरान उसकी जान-पहचान अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र के गांव केसेरू निवासी दीपक सोलंकी से हो गई थी। केदार सिंह का आरोप है कि दीपक पिछले कुछ दिनों से उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। इससे परेशान होकर गीतेश ने 28 सितंबर को आत्महत्या कर ली।वहीं पुलिस जांच में पता चला है कि युवती पैकेजिंग कंपनी में नौकरी करती थी। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। दो युवक युवती को नॉलेज पार्क स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर चले गए थे। आरोप थे कि युवती के शरीर और गले पर चोट के निशान मिले थे। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि आरोपी दीपक सोलंकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।