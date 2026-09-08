Noida News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट, महिला समेत 3 घायल
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:46 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:46 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)। कस्बे के मुहल्ला आजाद नगर में रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। निवासी समद खान ने बताया कि 2 दिन पूर्व उनके बेटे फरजान की शादी हुई थी। सोमवार को बेटे के ससुराल वाले अपनी बेटी को लेने के लिए रबूपुरा आए थे। बेटे की पत्नी के जाने के बाद रात लगभग 9:30 बजे उनका पुत्र इमरान और सरफराज अपने घर के बाहर बर्तन साफ कर रहे थे। आरोप है कि तभी मोहल्ले के ही कुछ लोग दो महिलाओं के साथ उनके घर में घुस आए।आरोपी की महिलाओं ने घर में घुसकर उनकी बेटी समीम के साथ मारपीट करते हुए उसके गले से सोने की चेन छीन। आरोपियों ने बेटों को भी पीटकर घायल कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी श्यामबाबू शुक्ला ने बताया कि मामला संज्ञान में है और घायलों को उपचार में भर्ती करा दिया गया है। अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है।
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