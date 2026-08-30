Noida News: पोस्टमॉर्टम ने खोली हैवानियत की परतें, मासूम के साथ दरिंदगी की हदें पार

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(नोटः खबर को ऑनलाइन नहीं चलाएं)-पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर और गर्दन पर गहरी चोटें मिली-निजी अंगों पर गंभीर चोटें, शरीर के कई हिस्सों पर मिले संघर्ष के निशानमोहम्मद बिलालःग्रेटर नोएडा। छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात कितनी बर्बर थी, इसका खुलासा पोस्टमॉर्टम जांच में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने बच्ची के साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर उसे बुरी तरह काबू में किया। बच्ची के शरीर, गर्दन और निजी अंगों पर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमॉर्टम टीम के अनुसार चोटों की प्रकृति से उसके संघर्ष करने की बात सामने आती है।जांच में बच्ची के छाती, गर्दन समेत शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं। कई जगह नाखून से नोचने के निशान भी पाए गए हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निजी अंगों पर गंभीर चोट और अंदरूनी हिस्से में चोट के निशान का भी उल्लेख किया गया है। यह चोटें जबरदस्ती और हिंसक यौन उत्पीड़न की ओर इशारा करती हैं। गर्दन की मांसपेशियों और आसपास के हिस्से में रक्तस्राव के संकेत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि गला काफी जोर से दबाया गया था। मौत का कारण गला दबाए जाने से दम घुटना बताया गया है। बच्ची के छाती और गर्दन पर भी चोट के निशान मिले हैं। यह दांत से काटने के निशान बताए गए हैं। आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी के दौरान बच्ची को डराने और काबू में रखने के लिए अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया।