Noida News: स्टॉर्म हिटर्स ने 51 रनों से जीता मुकाबला

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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में रविवार को वीओसी रिन्यूड 8.0 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला स्टॉर्म हिटर्स ने 51 रनों से जीता । पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टॉर्म हिटर्स ने 5 विकेट के नुकसान 215 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंटेज स्ट्राइकर्स 164 रन पर ऑल आउट हो गई। विंटेज स्ट्राइकर्स के विवेक 101 रन बनाकर बेस्ट बैटर रहे। वहीं स्टॉर्म हिटर्स के अमर 3 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर रहे।