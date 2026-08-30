फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Storm Hitters won the match by 51 runs.

Noida News: स्टॉर्म हिटर्स ने 51 रनों से जीता मुकाबला

Sun, 30 Aug 2026 09:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:28 PM IST
विज्ञापन
Storm Hitters won the match by 51 runs.
नोएडा(संवाद)। सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में रविवार को वीओसी रिन्यूड 8.0 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला स्टॉर्म हिटर्स ने 51 रनों से जीता । पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टॉर्म हिटर्स ने 5 विकेट के नुकसान 215 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंटेज स्ट्राइकर्स 164 रन पर ऑल आउट हो गई। विंटेज स्ट्राइकर्स के विवेक 101 रन बनाकर बेस्ट बैटर रहे। वहीं स्टॉर्म हिटर्स के अमर 3 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed