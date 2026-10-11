Noida News: 100 फीसदी कैशबैक का झांसा देकर 31.80 लाख की ठगी करने वाला सीईओ गिरफ्तार

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-छत्तीसगढ़ जिले के बालोद पुलिस ने नंदकिशोर साहू को भेजा जेल, एमडी और अध्यक्ष पहले ही सलाखों के पीछे-इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्कूल वैन, लोडर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की डीलरशिप दिलाने का भरोसा देकर की थी ठगीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की डीलरशिप देने के नाम पर 31.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नंदकिशोर साहू (35) को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।मामले की शिकायत गुरुर क्षेत्र के गांव भानपुरी निवासी 27 वर्षीय मनीष कुमार साहू ने 5 मई को सनौद थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया कि कंपनी के पदाधिकारियों ने उसे इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्कूल वैन, लोडर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की डीलरशिप दिलाने का भरोसा दिया था। साथ ही 100 प्रतिशत कैशबैक का लालच भी दिया गया था। कंपनी के झांसे में आकर मनीष ने 30 मई 2024 से अलग-अलग किस्तों में कंपनी के बैंक खातों में कुल 31.80 लाख रुपये जमा कर दिए। रकम मिलते ही कंपनी ने उसे डीलरशिप का प्रमाणपत्र भी थमा दिया, ताकि उसे किसी तरह का संदेह न हो।