Noida News: रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव

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दनकौर (संवाद)। दनकौर रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह स्टेशन अधीक्षक कार्यालय से पॉइंट्समैन दिनेश कुमार ने रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ट्रैक पर शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों और स्टेशन स्टाफ की मदद से शव की पहचान करने का प्रयास किया लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी।