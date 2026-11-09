Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsg

Noida News: सरकारी जमीन पर भूमाफिया को कब्जा करने का आरोप

Mon, 09 Nov 2026 06:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:28 PM IST
विज्ञापन
dfsg
दादरी (संवाद)। तहसील दादरी क्षेत्र के चोटपुर गांव में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों ने उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि राजस्व मानचित्र की एक तकनीकी गलती को कॉलोनाइजरों ने हथियार बनाया है। इसी गलती का लाभ उठाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में सरकारी दर्ज है, परंतु मानचित्र में खसरा नंबर दर्ज नहीं हो पाया था। ग्रामीणों की मुख्य मांगें हैं कि भूमि की तत्काल पैमाइश कराई जाए। लेखपाल की भूमिका की निष्पक्ष विभागीय जांच हो। अवैध कब्जा हटाकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed