Noida News: स्कूटी की मामूली टक्कर के बाद खूनी संघर्ष, मारपीट में युवक की मौत

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- जन्मदिन की पार्टी के दौरान पार्क में भिड़े दो पक्ष, दोस्त भी गंभीर रूप से घायल- मृतक के पिता की शिकायत पर चार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा, एक आरोपी नाबालिगमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-15 स्थित पार्क में स्कूटी टक्कर को लेकर शुरू हुआ विवाद एक युवक की मौत का कारण बन गया। जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि इस दौरान युवकों ने दिल्ली के अशोकनगर निवासी अमित (25) और उसके दोस्त शिवम को बुरी तरह पीटा। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण अमित की मौत हो गई, जबकि शिवम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।एडीसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्र ने बताया कि घटना रविवार देर रात करीब एक बजे की है। नया बांस गांव के पास सेक्टर-15 स्थित पार्क में अमित अपने दोस्तों शिवम, यशपाल, आकाश और विनोद समेत अन्य साथियों के साथ मौजूद था। इसी दौरान सभी स्कूटी से वहां से निकलने लगे। इस बीच शिवम की स्कूटी पार्क में जन्मदिन की पार्टी कर रहे आफताब के पैर से छू गई। इसी बात को लेकर आफताब और शिवम के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि आफताब ने शिवम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया।विवाद बढ़ने पर शिवम ने भी अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के युवक आमने-सामने आ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान अमित और शिवम के सिर पर गंभीर चोटें आईं। दोस्तों ने दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। शिवम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर थाना फेज-1 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के पिता संजय की शिकायत पर पुलिस ने गोलू, अभिषेक पंडित, आफताब समेत चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है।