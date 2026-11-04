Noida News: पत्नी रसोई में बनाती रही खाना, बाथरूम में पति ने दे दी जान

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- मानसिक तनाव की बात आई सामनेसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। छिजारसी कॉलोनी में सोमवार शाम एक घर में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब रसोई में खाना बना रही पत्नी बाथरूम में पति को देखने पहुंची। काफी देर तक बाहर न आने पर जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। निजी कंपनी में चालक के रूप में काम करने वाले 25 वर्षीय नारायण की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दो साल के मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया।युवक की पहचान बिहार के दरभंगा जिले के लक्ष्मीपुर पतोर गांव निवासी नारायण (25) के रूप में हुई है। वह एक निजी कंपनी में वाहन चालक था और पत्नी व दो वर्षीय बेटे के साथ छिजारसी में किराये पर रहता था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस के मुताबिक, नारायण छिजारसी गांव में सरकारी स्कूल के पास किराये पर रहता था। सोमवार शाम वह निजी कंपनी में ड्यूटी करने के बाद घर लौटा था। उस समय उसकी पत्नी सुषमा रसोई में खाना बना रही थी। नारायण कपड़े बदलने की बात कहकर बाथरूम में चला गया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर पत्नी को चिंता हुई। वह बाथरूम में पहुंची तो नारायण का शव फंदे पर लटका मिला। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।