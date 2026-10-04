Noida News: फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज पर होर्डिंग-यूनिपोल, सड़क पर खतरा

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-शहर में विज्ञापन यूनिपोल की बाढ़, वैध-अवैध की कोई पहचान नहीं, सिर्फ प्राधिकरण में विभाग प्रभारी जानते हैं-1000 से ज्यादा होर्डिंग्स पूरे शहर में लगे, नोएडा प्राधिकरण के रेकार्ड में 217 जगहों पर दी गई विज्ञापन की मंजूरीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर में ज्ञापन होर्डिंग और यूनिपोल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कौन से यूनिपोल वैध हैं और कौन से अवैध हैं ये देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है। प्राधिकरण के बाह्य विज्ञापन विभाग के इंजीनियर सिर्फ पहचान सकते हैं। कागजों में 217 जगहों पर अभी विज्ञापन को मंजूरी दी गई है। लेकिन शहर में 1000 से ज्यादा होर्डिंग्स टंगी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि अब बहुत से यूनिपोल तो फुटपाथ व सेंट्रल वर्ज पर लगा दिए गए हैं। इससे फुटपाथ का रास्ता रुका है साथ ही सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों, पैदल राहगीरों के लिए भी एक खतरा टंग गया है। कभी अगर किसी सड़क का यूनिपोल गिरा तो हादसे की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।