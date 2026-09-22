Noida News: मदद के बहाने मासूमों पर नजर, तीन माह की बच्ची बरामद

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- सेक्टर-63 पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा, बच्ची सकुशल बरामद, परिवार का भरोसा जीतकर वारदात करता था गिरोहमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। गरीब परिवारों की मदद के नाम पर घरों तक पहुंचना और मौका देखकर बच्चों की चोरी करने वाले गिरोह का सेक्टर-63 पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान काजल उर्फ संगीता, उसके पति अभय कुमार और मनीषा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई तीन माह की बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्ची 12 सितंबर को छिजारसी गांव से गायब हुई थी।मूलरूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली निवासी देवीचरण सेक्टर-63 के छिजारसी गांव में गोपाल शर्मा के मकान में किराये पर रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी लक्ष्मी और चार बेटियां दुर्गा, जानकी, वैष्णवी और जाह्नवी हैं। जाह्नवी की उम्र करीब तीन माह है। देवीचरण के मुताबिक 12 सितंबर को दो महिलाएं छिजारसी गांव में गरीब परिवारों को कपड़े और अन्य सामान देने के लिए पहुंची थीं। दोनों महिलाएं उनके घर भी आईं। उस समय देवीचरण काम पर गए हुए थे। घर में उनकी पत्नी लक्ष्मी और बच्चे मौजूद थे। महिलाओं ने परिवार के सदस्यों को कपड़े दिए और बातचीत शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान एक महिला ने लक्ष्मी को बातों में उलझाए रखा। इसी का फायदा उठाकर दूसरी महिला तीन माह की जाह्नवी को लेकर घर से निकल गई। महिलाओं के जाने के बाद जब परिवार को बच्ची दिखाई नहीं दी तो उन्होंने आसपास तलाश शुरू की। इसके बाद देवीचरण ने सेक्टर-63 थाने पहुंचकर बच्ची के गायब होने की शिकायत दी।