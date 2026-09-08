Noida News: राहगीरों से मोबाइल झपटने वाला बदमाश गिरफ्तार

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नोएडा। कोतवाली सेक्टर-39 पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल फोन झपटने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के दो मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया है। आरोपी के साथ वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया है। कोतवाली प्रभारी डीपी शुक्ला ने बताया कि आरोपी की पहचान 19 वर्षीय राजू उर्फ रोजू के रूप में हुई है। वह मोरना गांव में रह रहा था। पुलिस टीम ने उसे हार्टबीट सिटी के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल चोरी और झपटमारी करता था। पुलिस के अनुसार, बरामद दोनों मोबाइल सेक्टर-101 मेट्रो स्टेशन के पास सड़क से छीने गए थे। इसके अलावा आरोपी और उसके नाबालिग साथी ने सेक्टर-27 में एक महिला से भी लूट की थी। राजू के खिलाफ अलग-अलग थानों में छह प्राथमिकी पहले से दर्ज हैं।