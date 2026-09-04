Noida News: मूक-बधिर नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, प्राथमिकी दर्ज

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रबूपुरा (संवाद)। कोतवाली क्षेत्र के गांव में नाबालिग मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी जन्म से ही न तो बोल पाती है और नहीं सुन पाती है। वह बृहस्पतिवार की रात को अपने घर की छत पर घरेलू कार्य में व्यस्त थी। तभी पड़ोस के रहने वाला एक युवक दीवार फांदकर उसकी छत पर आ गया और पीड़िता का हाथ खींचकर अपनी छत पर ले जाने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी मौके से भाग गया। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।