Noida News: पिता की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप

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आरोप है कि इन संपत्तियों पर कब्जे की नीयत से आरोपियों ने साजिश रची और पिता की बीमारी के दौरान उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये गए और करीब 30 लाख रुपये भी लिए गए। 11 जुलाई 2024 को पिता की मौत के बाद उनकी मृत्यु प्रमाणपत्र में कथित तौर पर अनीता का नाम पत्नी के रूप में दर्ज कराया गया, जबकि उससे पहले तलाक हो चुका था। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। विज्ञापन



आरोप है कि इन संपत्तियों पर कब्जे की नीयत से आरोपियों ने साजिश रची और पिता की बीमारी के दौरान उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये गए और करीब 30 लाख रुपये भी लिए गए। 11 जुलाई 2024 को पिता की मौत के बाद उनकी मृत्यु प्रमाणपत्र में कथित तौर पर अनीता का नाम पत्नी के रूप में दर्ज कराया गया, जबकि उससे पहले तलाक हो चुका था। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है।

नोएडा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की बेटी ने पिता की संपत्ति हड़पने के लिए दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश से सेक्टर-24 थाने में 9 लोगों समेत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कुशीनगर निवासी रंजना मालवीय ने कोर्ट में अर्जी दी है कि उनके पिता सेक्टर-119 स्थित आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी में रहते थे। उनके पास सेक्टर-66 में करीब सात करोड़ रुपये कीमत का भूखंड, सेक्टर-62 में दुकान और सोसाइटी में चार फ्लैट हैं।