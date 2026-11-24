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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पांच घटनाओं में कुल आठ मोटरसाइकिल चोरी हो गईं। ये वाहन सोसाइटी, कंपनी, दुकान, अस्पताल और खाली प्लॉट के बाहर से गायब हुए। सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।सेक्टर-118 स्थित श्रीराम अपार्टमेंट से 16 नवंबर की रात तीन बाइक चोरी हुईं। इनमें रॉयल एनफील्ड क्लासिक-350, रॉयल एनफील्ड बटालियन और टीवीएस अपाचे आरटीआर शामिल थीं। वंशदीप तोमर की शिकायत पर सोमवार को प्राथमिकी दर्ज हुई। सेक्टर-80 स्थित एक कंपनी के बाहर से 13 नवंबर को मोहित पाल की टीवीएस अपाचे आरटीआर चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध चाबी से बाइक स्टार्ट कर ले जाते दिखे। सदरपुर में 28 अक्तूबर की रात अनस की मोटरसाइकिल दुकान के बाहर से गायब हुई। बाल चिकित्सालय के गेट नंबर-2 के पास से 12 नवंबर को रंजीत कुमार नायक के भाई की बाइक चोरी हुई। सेक्टर-73 में खाली प्लॉट के बाहर से दो रॉयल एनफील्ड हंटर-350 चोरी हो गईं। अमन भारद्वाज और उनके पड़ोसी अर्षित कुमार की बाइक बृहस्पतिवार की रात गायब हुईं। कुछ पीड़ितों की बाइक की किस्त अभी भी जा रही है।एडीसीपी अभय कुमार मिश्र ने बताया कि सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर रही है। बाइकों की तलाश के लिए जांच जारी है।