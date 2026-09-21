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Noida News: दुष्कर्म में फंसाने की धमकी के बाद की थी युवती की हत्या

Mon, 21 Sep 2026 09:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:13 PM IST
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दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी के बाद की थी युवती की हत्या
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- बरौला में आठ अगस्त को हुई थी असम निवासी युवती की हत्या
- छह घंटे की पुलिस रिमांड में आरोपी की निशानदेही पर नाले की झाड़ियों से चाकू बरामद

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। बरौला गांव के पीजी में 8 अगस्त की रात असम की युवती महक अहमद की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। जेल से छह घंटे की रिमांड पर लाए गए आरोपी इंजीनियर रमन राज ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सिगरेट पीने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दोनों में हाथापाई हुई थी। इसी दौरान युवती ने उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। आरोपी के मुताबिक, युवती ने रसोई से चाकू उठा लिया था। उसने चाकू छीनकर युवती पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली महक अहमद अपनी सहेली संजना के साथ घर से बिना बताए 20 जुलाई को नोएडा आई थी। दोनों नौकरी की तलाश में थीं और बरौला गांव के एक पीजी में रह रही थीं। इसी दौरान पड़ोस के कमरे में रहने वाले इंजीनियर रमन राज से महक की जान-पहचान हुई थी। आठ अगस्त की रात महक रमन के कमरे में गई थी। पुलिस के अनुसार, दोनों ने शराब पी थी। बातचीत के दौरान महक ने सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी। रमन ने कमरे में सिगरेट जलाने से मना करते हुए उसे बाहर जाकर पीने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढऩे पर गाली-गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान महक ने रमन को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद महक ने रसोई में रखा चाकू उठा लिया। रमन ने उससे चाकू छीन लिया और उसी से महक पर आठ से दस वार कर दिए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीजी संचालक सार्थक बंसल की शिकायत पर सेक्टर-49 थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था।
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करीब एक सप्ताह पहले पुलिस उसे बिहार से गौतमबुद्धनगर जेल लेकर आई। सोमवार को कोर्ट से पुलिस को सुबह 9:30 बजे से छह घंटे की पीसीआर रिमांड मिली। पूछताछ के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू के बारे में जानकारी ली। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है।
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