Noida News: एक्सप्रेसवे पर अधिवक्ता की कार को मारी टक्कर

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ग्रेटर नोएडा। जीरो पॉइंट एक्सप्रेसवे पर एक कार चालक ने महिला अधिवक्ता की कार में टक्कर मारकर फरार हो गया। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रविवार को प्राथमिकी दर्ज की है। जेपी ग्रीन्स मून कोर्ट-4 निवासी और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता गीता ऑबराय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 सितंबर की शाम वह अपने कार्यालय से अपने निवास स्थान की ओर जा रही थीं। जीरो पॉइंट एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही एक कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और से फरार हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो