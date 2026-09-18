Noida News: साइट से नेटवर्किंग और ट्रैफिक सिस्टम के उपकरण चोरी

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नोएडा। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में एक कंपनी की साइट स्थित आरएसयू से चोर नेटवर्किंग और ट्रैफिक सिस्टम से जुड़े लाखों रुपये के उपकरण चोरी कर ले गए। पुलिस को दी शिकायत में फील्ड सुपरवाइजर सुभाष चंद्र ने बताया कि 19 अगस्त की रात करीब साढ़े दस बजे चोरों ने साइट पर लगे आरएसयू से सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी होने पर कर्मचारियों ने सामान की जांच की तो कई महत्वपूर्ण उपकरण गायब मिले। थाना प्रभारी उमेश नैथानी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।