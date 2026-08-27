Noida News: अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी पर थाने में दी शिकायत

विज्ञापन



माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। समाजवादी युवजन सभा के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की शिकायत बिसरख कोतवाली में की है। समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय चौधरी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क सोसाइटी निवासी एक महिला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से महिला के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी महिला को अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई का निवेदन किया है।