Noida News: सैटेलाइट के साथ छात्राएं सीख रही भारत की संस्कृति, रक्षाबंधन के पर्व से भी होंगी परिचित

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में चल रहे मिशन शक्ति सैट के तहत विभिन्न देशों से आईं छात्राएं जहां सैटेलाइट निर्माण की तकनीक सीख रही हैं, वहीं उन्हें भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से भी परिचित कराया जा रहा है। छात्राएं शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाएंगी।जीबीयू में मिशन शक्ति सैट कार्यक्रम को लीड कर रहीं स्पेस किड्ज़ इंडिया की संस्थापक डॉ. श्रीमथी केसन ने बताया कि बृहस्पतिवार को छात्राओं को सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन के बीच होने वाले कम्युनिकेशन की प्रक्रिया समझाई गई। विशेषज्ञों ने बताया कि अंतरिक्ष में भेजे जाने के बाद सैटेलाइट किस तरह धरती पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन से संपर्क स्थापित करता है और उससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किस प्रकार होता है। छात्राओं को पैराशूट के माध्यम से सैटेलाइट से जुड़ी प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया गया।मिशन शक्तिसैट में शामिल छात्राओं को भारत की संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों की जानकारी भी दी जा रही है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के स्नेह और आपसी विश्वास का प्रतीक है। छात्राओं को इस पर्व की परंपरा, महत्व और सामाजिक संदेश से परिचित कराया जाएगा।