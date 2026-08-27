Noida News: सीबीएसई फुटबॉल चैंपियनशिप में एस्टर पब्लिक स्कूल ने जीती ट्रॉफी

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- अंडर-14, 17 व 19 कैटेगरी में बुधवार को खेले गए फाइनल मुकाबले, एमेनिटी पब्लिक स्कूल ने अंडर-14 व 19 में जीती ट्रॉफीसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से गौतमबुद्ध नगर में चल रही नॉर्थ जोन-1 सीबीएसई क्लस्टर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप में बृहस्पतिवार को फाइनल मुकाबले खेले गए। अंडर-17 में ग्रेनो के सेक्टर डेल्टा-2 स्थित एस्टर पब्लिक स्कूल टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं, एमेनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर टीम ने अंडर-14 व 19 कैटेगरी में ट्रॉफी जीती।प्रतियोगिता के तकनीकी निदेशक शिवालक राज और स्कूल के फुटबॉल कोच अंकित भाटी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर इकोटेक-11 स्थित उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले खेले गए। अंडर-14 कैटेगरी के सेमीफाइनल मुकाबले में एमिनिटी पब्लिक स्कूल ने समरविले ग्रेनो को 6-0 और दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा ने पैसिफिक वर्ल्ड को 4-0 गोल से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अंडर-17 कैटेगरी में एमिनिटी पब्लिक स्कूल ने आर्मी पब्लिक स्कूल को 2-0 और एस्टर पब्लिक स्कूल ग्रेनो ने दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा को 5-0 गोल से हराया। वहीं, अंडर-19 कैटेगरी दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा ने मेरठ पब्लिक स्कूल को 4-0 गोल और एमिनिटी पब्लिक स्कूल ने एस्टर पब्लिक स्कूल को 2-0 गोल से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में अंडर-14 कैटेगरी में एमेनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर ने दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा को 5-0 गोल से हराकर ट्रॉफी जीती। अंडर-17 में एस्टर पब्लिक स्कूल ग्रेनो ने एमिनिटी पब्लिक स्कूल को 1-0 गोल से पराजित किया। वहीं, अंडर-19 में एमिनिटी पब्लिक स्कूल ने दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा को मात देकर ट्रॉफी जीती।विधायक ने विजेताओं को किया सम्मानितसमापन समारोह में दादरी के विधायक तेजपाल नागर, भारतीय कुश्ती महासंघ के कोषाध्यक्ष देशपाल, 31 यूपी गर्ल्स बटालियन के कर्नल सुमित बाना, विद्यालय के चेयरमैन विपिन भाटी, सीबीएसई पर्यवेक्षक भीम त्यागी व धीरेंद्र, विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा व संजय शर्मा, नरेंद्र सिंह चौहान, विनोद चौधरी ने प्रतियोगिता की विजेता और उप-विजेता टीमों को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया।