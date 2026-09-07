Noida News: गाड़ी की साइड देने को लेकर हुई मारपीट
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:21 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:21 PM IST
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रबपुरा (संवाद)। गौड़ यमुना सिटी चौकी में गाड़ी पार्किंग को लेकर युवक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि रामपुर बांगर गांव निवासी युवक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले वह अपनी गाड़ी से गौड़ यमुना सिटी में स्थित जिम में गया था। गांव फलैदा निवासी गगन भी अपनी गाड़ी से गौड़ यमुना सिटी आया था। आरोप है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर गगन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुमित के साथ मारपीट की। रबूपुरा थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है
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