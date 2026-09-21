Noida News: जेवर टोल को आधार कार्ड से फ्री करने की मांग

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यमुना सिटी। जेवर के स्थानीय निवासियों को आधार कार्ड से टोल में राहत देने की मांग फिर तेज होने लगी है। किसान संगठनों ने इसके लिए बैठक की और कहा है कि अभी भी पात्रों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। टोल अधिकारी जेवर के स्थानीय निवासियों के लिए पास बना रहे हैं, लेकिन सभी को राहत देने के लिए यह काफी नहीं है। किसानों ने कहा कि टोल प्रबंधन की ओर से जेवर के स्थानीय निवासियों के पास बनाने के लिए उनके वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थानीय होने का प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इसके बाद वाहन स्वामी के नाम से पास जारी किया जा रहा है। अगर वाहन स्वामी के स्थान पर उसके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति वाहन लेकर जाता है तो उसे परेशानी होती है। वहीं जो लोग बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं और नौकरी वाले स्थान पर ही उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो उन्हें भी पास जारी करवाने में परेशानी आ रही है। किसानों ने मांग की है कि स्थानीय लोगों को सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर छूट दी जाए। ब्यूरो





-किसान संगठन बोले, पास बनाने के लिए मांगे जा रहे हैं कई दस्तावेज, जिले के बाहर नौकरी करने वाले परेशान