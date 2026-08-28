Noida News: उद्योग विहार सेक्टर-82 के सीवर की डीप क्लीनिंग कराने की मांग

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नोएडा। उद्योग विहार सेक्टर-82 सोसाइटी को बसे लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। यहां सीवर की समस्या काफी गंभीर है। सीवर आए दिन जाम हो जाते हैं, जिसके कारण आसपास गंदगी, जलभराव एवं दुर्गंध की समस्या बढ़ गई है। इस संबंध में उद्योग विहार सेक्टर-82 के आरडब्ल्यूए महासचिव रंजन कुमार ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा है। रंजन कुमार ने बताया कि कई बार स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की गई है। सोसाइटी के सभी सीवरों की डीप क्लीनिंग एवं पूर्ण सफाई कराने की मांग आरडब्ल्यूए की ओर से कई गई। निवासियों की मांग है कि उद्योग विहार परिसर के सभी सीवरों की डीप क्लीनिंग, सफाई शीघ्र कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। ब्यूरो

उद्योग विहार के सीवर की डीप क्लीनिंग कराने की मांग