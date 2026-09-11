Noida News: खराब स्ट्रीट लाइटों से अंधेरा
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 05:43 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 05:43 PM IST
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फोटो-
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-2 में कई स्ट्रीट लाइटें खराब होने और कुछ के पेड़ों की बढ़ी टहनियों में छिप जाने से रात में सड़कों पर अंधेरा रहता है। निवासी नीलम यादव ने बताया कि कई जगह लाइटें नहीं जलती हैं। वहीं, पेड़ों की टहनियों और पत्तियों के बीच छिपी लाइटों की रोशनी सड़क तक नहीं पहुंच पाती। इससे पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। लोगों ने खराब लाइटें ठीक कराने और लाइटों के सामने आई टहनियों की नियमित छंटाई कराने की मांग की है।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-2 में कई स्ट्रीट लाइटें खराब होने और कुछ के पेड़ों की बढ़ी टहनियों में छिप जाने से रात में सड़कों पर अंधेरा रहता है। निवासी नीलम यादव ने बताया कि कई जगह लाइटें नहीं जलती हैं। वहीं, पेड़ों की टहनियों और पत्तियों के बीच छिपी लाइटों की रोशनी सड़क तक नहीं पहुंच पाती। इससे पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। लोगों ने खराब लाइटें ठीक कराने और लाइटों के सामने आई टहनियों की नियमित छंटाई कराने की मांग की है।