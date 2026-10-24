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नोएडा की मिनी चौपाटी में भीषण आग: करीब 10 दुकानें जलकर खाक, युवक की मौत की खबर; जिला अस्पताल भेजा गया शव

Sat, 24 Oct 2026 03:37 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 24 Oct 2026 03:37 PM IST
सार

नोएडा के सेक्टर-125 स्थित मिनी चौपाटी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में साहिल शर्मा नाम के युवक की मौत की खबर भी सामने आ रही है।  

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young man died in massive fire at Mini Chaupati in Noida's Sector 125
नोएडा सेक्टर 125 में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नोएडा के सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-125 स्थित मिनी चौपाटी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में साहिल शर्मा नाम के एक युवक की मौत होने की खबर सामने आ रही है। वहीं आठ से 10 दुकानें भी जलकर राख हो गई। 
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बताया जा रहा है कि युवक के शव को पीछे के रास्ते से जिला अस्पताल भेजा गया है। युवक की मौत को लेकर पुलिस द्वारा भी पुष्टि कर दी गई है।
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