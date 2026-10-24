Kotdwar News: महिला के कुंडल झपटने वाला गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, 22 अक्तूबर को बालासौड़ निवासी राजेंद्र सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बालसौड़-रतनपुर संपर्क मार्ग पर अज्ञात व्यक्ति उनकी सास के कुंडल झपटकर फरार हो गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। घटना के शीघ्र खुलासे के लिए एसएसपी पौड़ी गढ़वाल सर्वेश पंवार के निर्देश पर पुलिस टीमों का गठन किया गया।पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 23 अक्तूबर को आरोपी अंकित गिरी निवासी हरिपुरम कुकड़ा, थाना नई मंडी, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से छीना गया एक कुंडल और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। संवाद