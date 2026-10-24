अनूपपुर: बिल पर हस्ताक्षर से इनकार करने पर महिला सरपंच से मारपीट, पति और पंच भी घायल

अनूपपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पसला के भवन में शुक्रवार को बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर महिला आदिवासी सरपंच, उनके पति और एक पंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मिट्टी फिलिंग से संबंधित बिल पर हस्ताक्षर का दबाव बनाने वाले युवकों ने विरोध करने पर तीनों के साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने देर रात चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन