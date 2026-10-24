फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Woman killed, husband injured after being hit by a tipper truck

Amritsar News: टिप्पर की टक्कर से महिला की मौत, पति घायल

Sat, 24 Oct 2026 05:32 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 24 Oct 2026 05:32 PM IST
विज्ञापन
Woman killed, husband injured after being hit by a tipper truck
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गुरदासपुर। मां बोली चौक बरियार में एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल सवार दंपती को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

थाना दीनानगर की पुलिस ने अज्ञात टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दंपती के बेटे अर्शदीप कुमार ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसके पिता कुलजीत लाल और मां संतोष अलग मोटरसाइकिल पर सवार थे। जैसे ही वे बरियार पहुंचे तो तेज रफ्तार टिप्पर ने उनके माता-पिता को चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी माता की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed