Jalandhar News: मेला देखने गए बच्चों पर तेजधार हथियारों से हमला

जालंधर। जालंधर के भार्गव कैंप क्षेत्र में दशहरे का मेला देखने गए बच्चों पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। पुलिस कार्रवाई न होने पर परिजन देर रात थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया।तिलक नगर निवासी सुशील मेहता ने बताया कि उनके बच्चे दशहरे का मेला देखने गए थे। हल्की धक्का-मुक्की के बाद कुछ युवकों ने उन पर कथित तौर पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। परिजन का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। थाना भार्गव कैंप प्रभारी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। परिजन को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।