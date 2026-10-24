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Kotdwar News: नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

Sat, 24 Oct 2026 05:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 24 Oct 2026 05:08 PM IST
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Man accused of molesting a minor arrested and sent to jail
सतपुली (कोटद्वार)। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में सतपुली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बिहार भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे शनिवार को कोटद्वार रोड से गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, 23 अक्तूबर को सतपुली निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गई थी। इस दौरान वहां पेंट-पुताई का काम कर रहे युवक ने उसके साथ छेड़खानी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए। इसके बाद सतपुली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी असगर को कोटद्वार रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से बिहार के किशनगंज जिले का निवासी है और वर्तमान में सतपुली में रह रहा था।
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