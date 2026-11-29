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उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों के साथ प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित करना भी समाज की जिम्मेदारी है। सम्मानित खिलाड़ियों को स्मृति चिह्न देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी-कठहेरा रोड स्थित मैदान में महागौरी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित श्रीराम कथा का रविवार को समापन हो गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक लक्ष्मण शर्मा ने आयोजन में सहयोग करने वाले लोगों और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित किया।