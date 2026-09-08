Noida News: बढ़ी घास के बीच सांप निकलने से पार्कों में सुरक्षा की चिंता

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-3 स्थित पार्कों में लंबे समय से बढ़ी घास और झाड़ियों के कारण स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। पार्कों में घास काफी ऊंची हो गई है और कई जगह झाड़ियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में सांप और अन्य जीव-जंतु निकलने से लोगों में डर बना हुआ है। पार्कों में बच्चे और बुजुर्ग भी आते हैं, इसलिए लोग नियमित सफाई की मांग कर रहे हैं।निवासियों के अनुसार कुछ पार्कों में घास की कटाई का काम शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। इससे पार्कों के कई हिस्सों में घास काफी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि ऊंची घास के कारण अंदर का हिस्सा साफ दिखाई नहीं देता। समय पर कटाई और झाड़ियों की छंटाई नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है। स्थानीय निवासियों ने संबंधित अधिकारियों से पार्कों की बढ़ी घास की कटाई, झाड़ियों की छंटाई और नियमित सफाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सफाई होने से पार्कों को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।कोट-पार्क में घास काफी बढ़ गई है। ऊंची घास के कारण अंदर क्या है, यह दिखाई नहीं देता और सांप के काटने का डर रहता है। -अंशुमानपार्क में घास की कटाई का काम शुरू हुआ था, लेकिन बीच में अधूरा छोड़ दिया गया। बचे काम को जल्द पूरा कराया जाए। -मनोज शर्मापार्क में बच्चे और महिलाएं भी आते हैं। नियमित सफाई से जहरीले जीवों के काटने का डर कम होगा। -मोनिका चौधरीऊंची घास और झाड़ियों में सांप छिप जाते हैं। इसलिए पार्क की नियमित सफाई होनी चाहिए। -राकेश