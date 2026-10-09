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Noida News: दिल्ली में आनेजाने वाले शहरवासियों की चिंता बढ़ी

Fri, 09 Oct 2026 10:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:09 PM IST
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Concerns have mounted among city residents commuting to and from Delhi.
मुकेश गुप्ता - फोटो : मुकेश
नोएडा। दिल्ली के जंतरमंतर पर प्रस्तावित सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर नोएडा के नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। रोजाना नौकरी और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आनेजाने वाले लोगों को के लिए शनिवार को सफर करना मुश्किल हो सकता है। खासकर अपने वाहनों से दिल्ली जाने वालों और मेट्रो से सफर करने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।
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मैं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाता हूं। प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए बच्चों की ऑनलाइन केमेस्ट्री की क्लास लूंगा। - शैलेंद्र वर्णवाल, सुपरटेक केपटाउन, सेक्टर-74
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हमारी कंपनी का माल दिल्ली जाना था, लेकिन उसे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वहां से फोन आया कि गाड़ी आने में दिक्कत हो सकती है- मुकेश गुप्ता, एसोटेक विंडसर कोर्ट, सेक्टर-78
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गोलमार्केट में मेरा कार्यालय है। प्रदर्शन को देखते हुए हमने छुट्टी का आवेदन किया है, क्योंकि रास्ते काफी कठिन हो चुके हैं। - आशुतोष पांडेय, जेपी क्लासिक सोसाइटी, सेक्टर-134

मुकेश गुप्ता

मुकेश गुप्ता- फोटो : मुकेश

मुकेश गुप्ता

मुकेश गुप्ता- फोटो : मुकेश

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