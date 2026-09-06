Noida News: श्रीमद्भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:01 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:01 PM IST
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यमुना सिटी। जेवर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के समापन के बाद रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथा व्यास आचार्य नरेश ने सात दिनों तक भक्तों को भगवान की पावन और सुंदर कथा सुनाई। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया गया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्तिभाव से कथा का श्रवण किया। कथा के समापन के बाद आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान धार्मिक वातावरण बना रहा। आयोजन से जुड़े लोगों ने कथा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं और भंडारे में पहुंचने वाले लोगों का आभार जताया।
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