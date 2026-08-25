Noida News: कॉलेज जीवन केवल डिग्री तक सीमित नहीं
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:37 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:37 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क-3 स्थित रक्षपाल बहादुर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (आरबीएमआई) कॉलेज में मंगलवार को नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। निदेशक डॉ. श्याम कुमार ने कहा कि कॉलेज जीवन केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण चरण है। चेयरमैन अखिलेश माथुर ने छात्रों को प्रैक्टिकल लर्निंग, डिजिटल स्किल, कम्युनिकेशन, टीमवर्क और क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। छात्रों को प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री विजिट और करियर मार्गदर्शन की जानकारी दी गई। इस मौके पर ग्रे शेड्स कंपनी के निदेशक मयंक सहगल, दिव्यांश मिश्रा, नितिन गुप्ता और डॉ. मनमोहन सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो
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