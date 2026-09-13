नोएडा: सीएम योगी और अखिलेश यादव ने पूर्व राज्यपाल को फोन कर जताया दुख; रक्षामंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती का 97 साल की उम्र में निधन होने पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े ने कलराज मिश्र को फोन कर दुख जताया और ढांढस बंधाया।

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भाजपा के जिला महामंत्री अमित त्यागी ने बताया कि कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती लंबे समय से लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित थीं। करीब एक हफ्ते से अस्पताल में एडमिट थीं, बीच में सही भी हो गईं थी, लेकिन फिर अस्पताल भर्ती करना पड़ा था। शनिवार देर रात हुई उनकी मौत के बाद सोमवार की सुबह राजस्थान के मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा सांसद व केंद्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग ने फोन पर उनसे बात कर दुख जताया। विज्ञापन



भाजपा के जिला महामंत्री अमित त्यागी ने बताया कि कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती लंबे समय से लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित थीं। करीब एक हफ्ते से अस्पताल में एडमिट थीं, बीच में सही भी हो गईं थी, लेकिन फिर अस्पताल भर्ती करना पड़ा था। शनिवार देर रात हुई उनकी मौत के बाद सोमवार की सुबह राजस्थान के मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा सांसद व केंद्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग ने फोन पर उनसे बात कर दुख जताया।