Noida News: तिलपता की सड़क नहीं सुधरी तो दादरी तक नहीं चलेंगी सिटी ई-बसें

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। तिलपता में सड़क की बदहाल स्थिति और दादरी तिराहे पर बस मोड़ने में हो रही परेशानी के चलते परी चौक से दादरी तक चलने वाली सिटी ई-बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि ऊबड़-खाबड़ सड़क पर बसों के संचालन से वाहनों को क्षति पहुंचने का खतरा बना हुआ है। सड़क की स्थिति में सुधार और दादरी तिराहे की समस्या दूर होने के बाद ही इस रूट पर बसों का संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा।दोनों रूटों पर कुल आठ बसें हर एक घंटे के अंतराल पर चलनी थीं लेकिन दो-तीन दिन संचालन के बाद ही दोनों रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया। इससे दादरी, तिलपता और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।कंटेनर डिपो के सामने सड़क में बने गड्ढेसिटी ई-बस डिपो के अधिकारियों के अनुसार, तिलपता में कंटेनर डिपो के सामने सड़क टूटने के कारण जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इस मार्ग से बसों के गुजरने पर वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। संचालन के दौरान एक बस का शीशा भी टूट गया था।कोट-तिलपता में सड़क टूटने और दादरी तिराहे पर बस मोड़ने में दिक्कत आ रही है। इन दोनों समस्याओं का समाधान होने के बाद दादरी रूट पर सिटी ई-बसों का संचालन दोबारा शुरू किया जा सकेगा।राजेश वर्मा एआरएम सिटी ई बस डिपो