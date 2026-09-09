Noida News: स्टॉपेज पर नहीं रुक रहीं सिटी ई-बसें, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संचालित की जा रही सिटी ई-बसें यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। आरोप है कि कई रूटों पर चालक निर्धारित बस स्टॉपेज पर बस रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ाकर निकल जाते हैं। बस नहीं रुकने के कारण यात्रियों को लंबे समय तक अगली बस का इंतजार करना पड़ता है। मजबूरी में उन्हें ऑटो या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है।यात्रियों के मुताबिक, यह समस्या खासकर व्यस्त रूटों और प्रमुख बस स्टॉपेज पर सामने आ रही है। उनका आरोप है कि चालक अधिक से अधिक किलोमीटर पूरा करने के प्रयास में कई बार स्टॉपेज पर बस नहीं रोकते। इससे सिटी बस सेवा शुरू करने का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।जिला मुख्यालय से जगत फार्म तक परेशानीनोएडा के कुलेसरा से सूरजपुर होते हुए परी चौक तक चलने वाले रूट पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय, जिला न्यायालय, विकास भवन, जगत फार्म और अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट जैसे प्रमुख स्थानों पर दिनभर बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। इसके बावजूद कई बार ई-बसें निर्धारित स्टॉपेज पर नहीं रुकतीं।यात्री राजवीर ने बताया कि प्रमुख बस स्टॉपेज पर बस को कम से कम दो-तीन मिनट रोकना चाहिए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित तरीके से चढ़ने और उतरने का समय मिल सके। बस नहीं रुकने पर यात्रियों को अतिरिक्त किराया खर्च कर ऑटो या अन्य साधनों से जाना पड़ता है।स्टॉपेज पर बस नहीं रोकने वाले चालकों की शिकायतें मिल रही हैं। मामले की जांच कराई जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - राजेश वर्मा, एआरएम, ग्रेटर नोएडा डिपो