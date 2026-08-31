Noida News: विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने पेश किए विकास के मॉडल

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जहांगीरपुर। खुर्जा-जेवर रोड स्थित आरपीएस पब्लिक स्कूल में सोमवार को विज्ञान, कला, शिक्षा, समाज और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रोजेक्ट मॉडल व चित्र प्रदर्शनी आयोजित हुई। विद्यार्थियों ने रचनात्मक सोच के साथ आकर्षक मॉडल पेश किए। प्रबंधक डॉ. विनोद तेवतिया ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की वैज्ञानिक सोच, बौद्धिक विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्या डॉ. पुष्पलता तेवतिया समेत शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। ब्यूरो