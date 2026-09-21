Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बाउंड्रीवॉल और सड़कें होंगी दुरुस्त

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टरों में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुधारने के लिए प्राधिकरण करीब छह करोड़ रुपये खर्च करेगा। सेक्टर-3 में बाउंड्रीवॉल और आंतरिक सड़कों के पुनर्निर्माण पर करीब पौने तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं सेक्टर-1, नॉलेज पार्क-5 और ईकोटेक-6 में खुले नालों को ढकने पर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि कार्यों के लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। ब्यूरो