Noida News: बोलेरो ने कार को मारी टक्कर, महिला घायल
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 06:19 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 06:19 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। डाढ़ा गोलचक्कर के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने इको कार में जोरदार टक्कर मार दी। बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने रविवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। शिकायतकर्ता राजेश निवासी बुलंदशहर अपनी इको कार से चिड़वाली से नोएडा की ओर जा रहे थे। 30 अगस्त की सुबह वह डाढा गोलचक्कर के पास सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्यूरो
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