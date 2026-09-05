Noida News: बीकेयू ने किसान समस्याओं पर बनाई रणनीति

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बीकेयू अराजनीतिक की बैठक शनिवार को ननुआ का राजपुर गांव में हुई। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह और संचालन जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा हतेवा ने किया। बैठक में रामकुमार बैसला को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि 3 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही। इस मौके पर बॉबी नागर, डॉ. ओमप्रकाश, धीरज प्रमुख, जयवीर कसाना, देवेंद्र शर्मा समेत काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।