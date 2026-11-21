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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और मारपीट के मामले में पांचों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। बरी होने वालों में शामिल विजय सिंह रावल निवासी जैतपुर भाजपा नेता है। मामला थाना सूरजपुर क्षेत्र के गांव जैतपुर का है।वादी श्रीचंद ने 28 फरवरी 2012 को तहरीर दी थी। उनके अनुसार वह बसपा प्रत्याशी सतवीर गुर्जर के पोलिंग एजेंट के रूप में बूथ पर था। आरोप था कि चार सगे भाई विजय सिंह, ब्रजपाल सिंह, वीरपाल सिंह, ओमप्रकाश के अलावा वीरपाल के पुत्र राजू वहां पहुंचे और उसे वहां से जाने को कहा। विरोध करने पर जातिसूचक शब्द कहने के साथ मारपीट की गई। बीच-बचाव करने आए धर्मवीर, जितेंद्र, विकास, प्रवीण व रवि की भी पिटाई का आरोप था। आरोपियों ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की। पुलिस ने मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया। आरोपियों ने आरोपों से इन्कार कर विचारण की मांग की।वादी समेत सभी चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। वादी ने कहा कि तहरीर लोगों के कहने पर लिखाई थी और उसे नाम याद नहीं है। अदालत ने माना कि मेडिकल दस्तावेज से घटना की तिथि पर चोट आना स्थापित है। लेकिन चोटें आरोपियों ने पहुंचाईं, यह अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं हुआ। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा। इसी आधार पर पांचों आरोपियों को बरी कर दिया गया।