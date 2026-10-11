Noida News: बिसंस ने क्रिकेट ब्रदर्स को 39 रन से हराया

विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्टेशन सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर चल रहे सेंचुरियन कप सीजन-16 के लीग मैच में बिसंस ने क्रिकेट ब्रदर्स को 39 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिसंस ने दो विकेट पर 226 रन का स्कोर खड़ा किया। अभिलेश जोशी ने 100 रन की शतकीय पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्रिकेट ब्रदर्स पांच विकेट पर 187 रन ही बना सकी। सुभाष कुमार ने 95 रन की पारी खेली। बिसंस की ओर से आशुतोष ने दो विकेट हासिल किए।

फोटो