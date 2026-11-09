Noida News: 18 मिनट की देरी से रवाना हुई बंगलूरू की फ्लाइट

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यमुना सिटी। नोएडा एयरपोर्ट से सोमवार को दोपहर के समय उड़ान भरने वाली बंगलूरू की फ्लाइट 18 मिनट की देरी से रवाना हो सकी। अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या क्यूपी1376 का निर्धारित समय दोपहर 2:40 है। जबकि विमान दोपहर 2:58 बजे रवाना हो सका। बताया जा रहा है कि विमान एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचा था। इस कारण उड़ान भी देरी से भर सका। हालांकि विलंब के कारण यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। ब्यूरो