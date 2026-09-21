Noida News: बाबा अल्फा ने डॉमिनेटर्स को हराया

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में बाबा अल्फा ने डॉमिनेटर्स ग्यारह को 34 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर बाबा अल्फा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 15.4 ओवर में 136 रन पर ऑल आउट हो गई। 137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डॉमिनेटर्स ग्यारह की टीम 17.4 ओवर में 102 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। बाबा अल्फा की ओर से नितिन दुडे़जा ने 61 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।