Noida News: दावत के बहाने बुलाकर किया हमला

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नोएडा। सेक्टर-16 स्थित जेजे कॉलाेनी के निवासी बालेश्वर ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि रविवार की रात पड़ोस में रहने वाला शिवा उनके घर आया। और उनके बेटे सूरज और भतीजे सुक्के को दावत देने के बहाने अपने साथ ले गया। दोनों को घर के पास लगे गूलर के पेड़ के नीचे दावत भी दी। इसी बीच शिवा और सूरज के बीच कहासुनी हो गई। बात ज्यादा बढ़ने पर शिवा ने अपने भाइयों गोविंदा, उत्तम और संजीत को भी बुला लिया और मिलकर चाकू और अन्य हथियार से हमला लिया। हमले में सूरज जख्मी हो गया। जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना की एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। फेज-1 थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

माई सिटी रिपोर्टर