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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   AQI in Noida's 'Red Zone' and Greater Noida's 'Orange Zone' nears the threshold.

Noida News: नोएडा का रेड जोन और ग्रेनो का ऑरेंज जोन के पास पहुंचा एक्यूआई

Mon, 05 Oct 2026 02:24 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:24 AM IST
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AQI in Noida's 'Red Zone' and Greater Noida's 'Orange Zone' nears the threshold.
ग्रेटर नोएडा। तापमान गिरने के साथ ही शहर की हवा भी प्रदूषित होने लगी है। रविवार को नोएडा का एक्यूआई रेड जोन, तो ग्रेनो का ऑरेंज जोन के करीब पहुंच गया है। नोएडा का एक्यूआई पिछले तीन दिन से ऑरेंज जोन में चल रहा है। शुक्रवार को 202 और शनिवार को 204 था, लेकिन रविवार को 281 पहुंच गया। ग्रेनो का एक्यूआई 171 पहुंच गया है, जो शनिवार को 107 रहा था। दोनों शहरों का एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है। यूपीपीबीसी के अफसरों का कहना है कि दिल्ली के एक्यूआई के आधार पर ग्रेप के नियम लागू होंगे। दिल्ली का एक्यूआई येलो जोन में 187 रहा है।
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