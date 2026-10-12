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ग्रेटर नोएडा वेस्ट: आनंदोधारा ने की खूंटी पूजा, शारदीय दुर्गोत्सव की तैयारियां शुरू

Mon, 12 Oct 2026 01:49 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 12 Oct 2026 01:49 PM IST
सार

आनंदोधारा बंगाली कल्चरल एसोसिएशन ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मून स्टार बैंक्वेट में खूंटी पूजा का आयोजन किया। यह पूजा उनके पांचवें शारदीय दुर्गोत्सव समारोह की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत है।

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Anandodhara performed Khunti Puja in Greater Noida West
आनंदोधारा ने की खूंटी पूजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आनंदोधारा बंगाली कल्चरल एसोसिएशन (एबीसीए) ने अपनी पारंपरिक खूंटी पूजा 2026 का आयोजन किया। यह पूजा शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 को मून स्टार बैंक्वेट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुबह 10 बजे से हुई। इस आयोजन ने अपने पांचवें वर्ष के शारदीय दुर्गोत्सव समारोह की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत की।

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खूंटी पूजा एक शुभ बंगाली परंपरा है। यह दुर्गा पूजा की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। इस अनुष्ठान में पूजा पंडाल के निर्माण और सजावट से पहले औपचारिक बांस के खंभे (खूंटी) की पूजा शामिल है। यह त्योहार के सफल, शांतिपूर्ण और आनंदमय उत्सव के लिए दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करता है। 
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इस अवसर पर आनंदोधारा बंगाली कल्चरल एसोसिएशन के 300 से अधिक सदस्य, उनके परिवार, भक्त और शुभचिंतक एक साथ आए। यह संगठन की भक्ति, एकता और सांस्कृतिक एकजुटता की भावना को दर्शाता है। यह समारोह आनंदोधारा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। एसोसिएशन 16 से 21 अक्तूबर 2026 तक मून स्टार बैंक्वेट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपना पांचवां शारदीय दुर्गोत्सव 2026 मनाने की तैयारी कर रहा है।
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इस वर्ष के उत्सव में पारंपरिक दुर्गा पूजा अनुष्ठान शामिल होंगे। इसमें पुष्पांजलि, संध्या आरती और भोग वितरण भी होगा। सांस्कृतिक प्रदर्शन, संगीत और नृत्य, सामुदायिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रामाणिक बंगाली भोजन स्टॉल और खरीदारी के अनुभव भी उपलब्ध होंगे।




इस वर्ष के उत्सव का एक विशेष आकर्षण मां दुर्गा की सुंदर सजी हुई मूर्ति होगी। इसमें पश्चिम बंगाल के कटवा से पारंपरिक गोल्डन डाकेर साज प्रदर्शित होगा। यह बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कलात्मकता और शिल्प कौशल को दर्शाता है। आनंदोधारा बंगाली कल्चरल एसोसिएशन बंगाली परंपराओं को संरक्षित करता है और सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देता है। एसोसिएशन सभी समुदायों के निवासियों को शारदीय दुर्गोत्सव 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

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